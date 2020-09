Eugenie di York presto mamma: l’annuncio della gravidanza

Nonostante le voci si rincorressero già da settimane, a causa di alcune foto che ritraggono la principessa con una silhouette più prosperosa, l’annuncio ufficiale è arrivato soltanto qualche giorno fa: Eugenie di York ed il marito Jack Brooksbank sono in attesa del loro primo figlio. La lieta notizia è stata diffusa prima dall’account Instagram ufficiale della Royal Family e, successivamente, anche dalla futura mamma: Eugenie, infatti, ha postato un’immagine che mostra un paio di scarpine dai colori tenui con la scritta: “Jack e io siamo così eccitati per l’inizio del 2021“.

Il bambino che, come annunciato dai genitori, nascerà nei primi mesi del 2021, sarà il nono bis nipote della Regina Elisabetta, dopo i tre figli di William e Kate, il figlio di Harry e Meghan ed i quattro dei Phillips e dei Tindall. Inoltre, il figlio di Eugenie e Jack sarà l’undicesimo erede in linea di successione al trono.

La storia d’amore tra Eugenie e Jack

La principessa Eugenie di York e Jack Brooksbank hanno festeggiato lo scorso aprile, proprio durante il lockdown, i loro primi dieci anni insieme: i due, infatti, si sono conosciuti durante una vacanza in Svizzera nel 2010 e non si sono più lasciati. La figlia di Sarah Ferguson, in passato, ha più volte raccontato di essersi innamorata subito dell’imprenditore britannico.

Nell’ottobre 2018 la coppia è convolata a nozze, con una cerimonia che è stata definita “da favola”, con tanto di carrozza trainata dai cavalli, corteo di paggetti e, soprattutto, la famiglia reale al completo. L’unica nota negativa di quello che doveva essere il giorno più bello per Eugenie di York è stato il tempismo di Meghan Markle, che ha scelto quell’occasione per annunciare al mondo la sua prima gravidanza.

Nonostante l’episodio abbia fatto infuriare non poco la principessa, non è bastato per incrinare la storia d’amore con Brooksbank: i due, infatti, si sono dichiarati fortunati per poter festeggiare il loro decimo anniversario.