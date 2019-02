Emiliano Sala: trovato il corpo nel relitto dell’aereo

Cosa ne pensa l’autore

Marilena Carraro - Penso che il quotidiano Clarin di Buenos Aires abbia saputo esprimere molto bene il dolore per la certezza della morte e l'alleviamento del dolore per la possibilità di dare sepoltura al corpo si Emiliano Sala. Le ricerche e il recupero hanno richiesto forze e denaro... ma, mi chiedo, ormai che hanno individuato l'aereo e i mezzi per avvicinarsi perché non recuperare anche il corpo del pilota? Sarebbe un bel gesto.