Emiliano Sala: svolta nelle ricerche? Ritrovati i resti di due sedili

Continuano in queste ore le ricerche di Emiliano Sala, giovane giocatore argentino, sparito ormai da diversi giorni mentre si trovava a bordo di un aereo. Del mezzo si sono perse le tracce nei pressi del Canale della Manica. Pochi minuti fa la svolta: sono stati ritrovati i resti di due sedili nei pressi di una spiaggia della penisola di Cotentin, in Normandia. Secondo gli inquirenti sarebbero parte dell’aereo scomparso a bordo del quale si trovava Sala.

A diffondere questa notizia l’Aaib, ovvero l’ente che ha condotto le ricerche in questi giorni. Stando alle ricostruzioni degl inquirenti i resti ritrovati sarebbero parte del piccolo aereo da turismo a cui viaggiava il giocatore del Nantes che aveva da poco firmato l’ambito contratto con il Cardiff City. Un momento importante, una svolta nella sua carriera che invece è stato l’inizio dell’epilogo per questo giovane calciatore.

Localizzati questi resti, nelle prossime ore verranno effettuate delle esplorazioni sottomarine per poter risalire ad altri pezzi del velivolo. Ad affiancarsi alle ricerche anche delle operazioni di ricerca private che sono state finanziate da una colletta in favore del calciatore a cui hanno preso parte tanto personaggi noti del mondo dello sport.

Purtroppo, però, le condizioni meteorologiche in queste ore sono particolarmente avverse e non sarà possibile avviare queste ricerca se non nel giro di qualche giorno. Attendendo il miglioramento delle condizioni meteo, quindi, si continua a sperare di poter avere notizie su ciò che è successo ad Emiliano Sala così da conoscere quello che ormai sembra essere davvero un triste destino.

La famiglia e gli amici più cari del calciatore non smettono di sperare ma a questo punto soltanto un miracolo potrebbe portare ad un lieto fine di questa terribile storia.

Non resta, quindi, che attendere ulteriori sviluppi che potrebbero arrivare già nelle prossime ore quando, si spera, verranno riprese le ricerche.