Emiliano Sala, il post della sorella commuove: “Anche il tuo cane Nala ti aspetta ancora”

Emiliano Sala non è ancora stato ritrovato ma i suoi familiari conservano ancora la speranza di un miracolo. Ad attenderlo sull’uscio di casa con tutte le sue forze anche il suo cane Nala. Il ritrovamento dei resti dell’aereo a bordo del quale il calciatore Emiliano Sala avrebbe dovuto raggiungere Cardiff per iniziare una nuova avventura, ha spento le ultime speranze di ritrovare in vita il giovane calciatore.

Tutto il mondo in questi giorni è stato in trepidazione per lui ed ha sperato in un miracolo. A non darsi pace, ovviamente, al famiglia del giovane giocatore, ma anche il suo cane Nala.

A rendere noto tutto questo, commuovendo il mondo interno, un post della sorella di Emiliano, Romina, che continua a ricordare ogni giorno il fratello sui social. Tra le tante foto che posta giornalmente una non è sfuggita al popolo del web: quella che ritrae il cane di Emiliano Sala Nala seduto davanti alla finestra aspettando il suo padrone, quel suo compagno di giochi che gli è stato brutalmente e improvvisamente portato via.

“Anche Nala ti sta aspettando” è la didascalia che accompagna l’immagine postata dalla donna. Il rapporto tra Emiliano e Nala inizia nel 2015 quando il giovane calciatore aveva deciso di adottarlo da un canile in Francia. Proprio l’amore per quel cane sarebbe stato uno dei motivi di quel viaggio in Francia che Sala aveva organizzato.

Il calciatore, infatti, voleva predisporre tutto affinché il suo cane potesse seguirlo in questa nuova avventura lavorativa. Purtroppo, però, l’epilogo è stato dei più tristi.

Al momento il corpo di Emiliano Sala non è ancora stato ritrovato e le autorità continuano le ricerche. In particolare, all’interno dell’aereo sarebbe stato individuato un corpo ma non se ne conosce ancora l’identità. Il mondo intero, ormai attende il ritrovamento del corpo del calciatore. Nala, però, continua ad aspettarlo sull’uscio di casa.