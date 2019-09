Donna rischia di perdere un braccio dopo la manicure

Cosa ne pensa l’autore

Laura Filippi - E' incredibile pensare come un semplice intervento estetico, come la manicure, possa portare a conseguenze gravi come la fascite necrotizzante. Quando c'è di mezzo la salute, in particolar modo, bisogna sempre cercare centri specializzati e che rispettino un codice igienico ideale. Le conseguenze, come in questo caso, possono rivelarsi davvero drammatiche.