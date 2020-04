Covid. Trump blocca i fondi all’OMS per la cattiva gestione dell’epidemia. Critiche da parte della Russia

Cosa ne pensa l’autore

Tonia Sarracino - La situazione è molto complicata in tutto il mondo e credo che in questo momento la priorità debba essere quella di essere tutti uniti e sconfiggere il virus. Puntare il dito, attaccarsi a vicenda, sospendere i finanziamenti, in questo momento non ha senso: la priorità deve essere quella di lasciarsi alle spalle il brutto incubo che stiamo vivendo.