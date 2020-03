Christian di Hannover e Alessandra de Osma aspettano il primo figlio

Alessandra de Osma e Christian di Hannover aspettano il loro primo figlio che, come rivela il magazine Hola!, dovrebbe nascere in estate. I due si sono incontrati quando nel 2005 Christian ed il padre fecero un viaggio in Perù e Alessandra, che aveva solo 14 anni, gli fece da guida turistica.

Alessandra de Osma è un’ereditiera peruviana, nata a Lima nel 1989 da Felipe de Osma Berckemeyer, imprenditore e uomo d’affari, e da Elizebeth Foy Vasquez, ex modella. Si è laureata in giurisprudenza, ha conseguito un master in Fashion e gestione aziendale presso l’Università di Navarra, e dopo anni di carriera come modella, iniziata all’età di 16 anni firmando con l’agenzia Ford Models, ha anche fondato un brand di borse, Moi&Sass, creato insieme a Moira Laporta.

Christian di Hannover, classe 1985, è invece il figlio minore del principe Ernst di Hannover e della sua prima moglie Chantal Hochuli. Ha un fratello maggiore, il principe Ernst August di Hannover, ed una giovane sorellastra, la principessa Alexandra di Hannover, figlia del padre e della seconda moglie, la principessa Carolina di Monaco, sorella del principe Alberto.

La loro relazione è divenuta ufficiale nel 2011 quando i due hanno dedciso di intraprendere una convivenza nella capitale spagnola, Madrid. Il fidanzamento ufficiale, invece, è avvenuto nell’aprile del 2017. Il matrimonio è stato celebrato il 16 marzo 2018 nella chiesa di San Pedro a Lima.

Tra gli invitati al royal wedding degli Hannover c’erano la modella inglese Kate Moss, le figlie del principe Andrea d’inghilterra e di Sarah Ferguson, Eugenie e Beatrice, prossima alle nozze con Edoardo Mapelli Mozzi, grazie alle quali acquisirà il titolo italiano di Contessa. Presenti erano anche ovviamente la sorellastra Alexandra, che è stata una delle damigelle d’onore, i figli di Carolina di Monaco, Charlotte ed Andrea Casiraghi e Beatrice Borromeo, moglie di Pierre Casiraghi.