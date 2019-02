Caos in Venezuela: gli aiuti umanitari arrivano ma i camion vengono incendiati o respinti

Cosa ne pensa l’autore

Beatrice Cinnirella - Ormai siamo in aperta guerra civile in Venezuela. Il Paese è allo stremo, mancano i beni di prima necessità e la popolazione è ridotta ai minimi termini. Non capisco perchè tanta gente e soprattutto la comunità internazionale permetta questo abuso di potere da parte di un dittatore come Maduro e non prenda provvedimenti seri per estrometterlo dal potere.