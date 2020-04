Boris Johnson ricoverato in ospedale. E’ attaccato al ventilatore polmonare

Il premier britannico Boris Johnson è stato ricoverato in un ospedale del centro di Londra. Le sue condizioni, infatti, sarebbero peggiorate.

Stando a quanto riporta il governo il premier sarebbe stato ricoverato su consiglio dei medici a scopo precuazionale perchè i sintomi da coronavirs continuano ad essere persistenti. Da quando Johnson è risultato positivo al coronavirus, infatti, manifesta febbre alta e tosse ed i medici che lo seguono hanno deciso di sottoporlo ad esami più approfondditi.

Come sta Boris Johnson?

Il governo continua a sostenere che le condizioni generali del premier sono buono sebbene non nasconde che i sintomi da coronavirus di cui soffre sono molto persistenti.

Secondo quanto riporta l’Agi, però, l’agenzia russa Ria Novosti avrebbe riferito che Boris Johnson è attaccato a un ventilatore. Al momento, però, questa indiscrezioni non trovano conferma nelle dichiarazioni rilasciate alla stampa britannica. Quali sono davvero le condizioni di salute di Boris Johnson?

Intanto in molti stanno dimostrando solidarietà nei confronti del premier britannico, impegnato in prima persona nella lotta al coronavirus. Una lotta che vede impegnati tutti i paesi del mondo. I contagi, infatti, aumentano a dismisura anche in altri paesi dell’Unione Europea e non solo.

Anche Inghilterra e Stati Uniti, infatti, devono fare i conti con numeri che salgono esponenzialmente. Ad esprimere vicinanza al premier anche Donald Trump, che ha voluto ricordare la sua amicizia con Johnson, augurandogli di riprendersi quanto rpima

Non resta, quindi, che attendere ulteriori chiraimenti sulle condizioni di salute di Boris Johnson e sull’esito degli esami a cui i medici che lo seguono lo stanno sottoponendo. Cresce, intanto, la preoccupazione mondiale per l’emergenza coronavirus che sta mettendo a dura prova i sistemi sanitari di ogni nazione.