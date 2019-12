Venezia: tassa di sbarco per i turisti, ma non sarà la stessa tutti i giorni

Cosa ne pensa l’autore

Marilena Carraro - Venezia, secondo me, è sempre stata una città costosa, a meno che un turista non s'addentrasse a piedi, senza far uso di mezzi pubblici o altro. Penso che la tassa sia un modo per controllare l'afflusso di gente soprattutto in certi periodi dell'anno. Una cosa è certa: per chi non ha problemi di denaro 3, 5 o 8 euro non sono niente. È sempre chi non ha possibilità a rimetterci, come se la bellezza e l'arte appartenessero solo ad alcuni.