Riforma pensioni, da oggi partono i nuovi tagli agli assegni: ecco come cambieranno

Cosa ne pensa l’autore

Stefano Calicchio - Il meccanismo di adeguamento all’inflazione delle pensioni è da tempo al centro di tagli e meccanismi di ricalcolo da parte dei vari Governi che si susseguono. E’ chiaro che la questione appare perlomeno discutibile per molti destinatari della misura, pertanto anche in questa occasione si moltiplicheranno i ricorsi contro la misura. Per capire in che modo evolverà la situazione, non resta quindi che attendere gli sviluppi dei prossimi mesi.