Reddito di emergenza, il ministro Catalfo conferma l’arrivo della misura con il decreto di aprile

Cosa ne pensa l’autore

Stefano Calicchio - L’avvio del reddito di emergenza rappresenta un ulteriore passo in avanti rispetto alla costruzione di una nuova rete di protezione sociale pensata per far fronte alla grave emergenza sanitaria ed economica in corso. I provvedimenti di limitazione alla mobilità e di chiusura delle attività avviati per contenere la diffusione del Coronavirus hanno falcidiato i redditi di moltissimi lavoratori. Risulta quindi improrogabile l’avvio di misure volte a sostenere le famiglie in difficoltà.