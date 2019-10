Pensioni e Manovra 2020: verso estensione della 14ma ad oltre milione di persone

Cosa ne pensa l’autore

Stefano Calicchio - La prospettiva di intervento del nuovo esecutivo giallo-rosso in favore dei pensionati riguarda due ambiti molto delicati, ovvero la 14ma mensilità e le rivalutazioni degli assegni. Sarà interessante seguire l’evoluzione della discussione per scoprire su quale misura ricadrà effettivamente la scelta del governo, viste anche le implicazioni non indifferenti rispetto all’elettorato.