Pensioni anticipate e Manovra 2020. Il parere del ministro Catalfo su Quota 100

Cosa ne pensa l’autore

Stefano Calicchio - Le ultime novità in arrivo dal governo giallo-rosso confermano l’impostazione della Quota 100 senza interventi correttivi in grado di rendere più complicato per i lavoratori l’accesso alla pensione. Si tratta di un passo in avanti importante in favore dei pensionandi, anche se chiaramente resta ancora molto da fare per ripristinare maggiore equità all’interno del sistema e per superare realmente la legge Fornero.