Pensione Inps di novembre 2019: nessun ritardo, ma ecco quando verrà pagata per effetto delle festività

Nelle ultime settimane per molti pensionati si è posto il problema del possibile ritardo sul pagamento dell’assegno di novembre, per via delle festività che caratterizzano la scadenza. Iniziamo subito con il chiarire che non avverrà nessun tipo di ritardo, visto che il calendario dei pagamenti pubblicato dall’ente ha già tenuto conto delle festività in arrivo con il cambio del mese.

Nella pratica, l’Inps ha da tempo uniformato l’erogazione delle diverse (quanto numerose) prestazioni previdenziali al primo giorno bancabile del mese: pertanto, a novembre 2019 si terrà semplicemente conto di questa regola applicandola alla nuova scadenza. Ad ulteriore chiarimento sulla vicenda, si può sottolineare che la data di pagamento dei prossimi emolumenti era stata già indicata dallo stesso istituto pubblico di previdenza all’inizio dell’anno in corso. Non vi sarebbero quindi cambiamenti in corso considerabili come ritardi veri e propri rispetto al prossimo pagamento delle pensioni.

Ecco quando avverrà effettivamente il pagamento delle pensioni di novembre

Come per altro avevamo già sottolineato in precedenza, il pagamento delle pensioni di novembre avverrà in via regolare il prossimo 2 novembre per tutti coloro che hanno scelto di far accreditare l’assegno su un conto postale (essendo Poste Italiane aperte ed in funzione anche di sabato).

Per coloro che invece hanno scelto l’accredito presso un istituto bancario, l’arrivo della pensione è scadenzato per lunedì 4 novembre (visto che il giorno 3 cade di domenica). Anche in questo caso si tratta di una prassi già seguita in occasioni simili verificatisi precedentemente.

Ovviamente, il giorno 1° novembre non si procederà all’accredito delle pensioni visto che la data ricade nella festività di Ognissanti. Con ciò, abbiamo quindi fatto definitivamente chiarezza in merito alla vicenda. Ricordiamo infine che chi desidera conoscere in anticipo quale sarà l’importo dell’accredito può effettuare una verifica direttamente tramite l’area riservata dell’Inps, scaricando il proprio cedolino del mese di riferimento.