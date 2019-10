Pagamento pensioni a novembre 2019, ecco le informazioni e le date chiave da tenere presente

Superata la metà di ottobre arriva il momento di cominciare a pianificare il bilancio familiare per il prossimo mese. Sono quindi in molti a domandarsi quando verranno effettuati i pagamenti degli assegni previdenziali a novembre 2019. Per scoprire con esattezza il termine di pagamento è necessario fare riferimento al calendario ufficiale dell’Inps.

Quest’ultimo riporta mese per mese le date di pagamento delle pensioni. Consultandolo si scopre che per la mensilità di novembre bisognerà tenere conto della festa di Ognissanti, che cade il primo giorno del mese. L’evento non appare indifferente rispetto ai termini di pagamento. Per questo motivo, l’accredito della pensione si sposterà al giorno successivo per chi possiede un conto postale ed al primo lunedì del mese per chi invece ha scelto l’accredito bancario dell’emolumento.

In particolare, presso Poste Italiane sarà possibile ritirare la propria pensione a partire dal 2 novembre 2019, visto che l’operatore risulta aperto anche di sabato. Per quanto riguarda invece gli istituti di credito, stante il giorno di chiusura del primo novembre, sarà necessario attendere lunedì 4 novembre 2019.

Come verificare il cedolino Inps riguardante la pensione del mese di novembre

Stante la situazione, ricordiamo innanzitutto che la differenza nelle date di pagamento riguarda l’ultimo regolamento adottato dall’Istituto pubblico di previdenza, secondo il quale il giorno di riferimento diventa il primo del mese o quello successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile.

Per chi desidera conoscere in anticipo quale sarà l’importo erogato, è possibile consultare il proprio cedolino riferito al mese di novembre 2019 all’interno dell’area riservata che l’Inps mette a disposizione di ogni pensionato. Avendo a disposizione il proprio PIN, è possibile quindi recarsi sul sito dell’istituto e cercare “cedolino della pensione” posizionandosi nell’area “cerchi servizi”. In questo modo si potrà visualizzare il documento non appena verrà caricato online dall’amministrazione pubblica.