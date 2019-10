Manovra 2020 da 30 miliardi: ecco le misure in arrivo su pensioni, lavoro e famiglia

Giunti ormai verso la fine di ottobre, stringe il tempo per l’iter di approvazione della manovra 2020. Negli scorsi giorni il testo è stato inviato nella sua versione di bozza finale a Bruxelles. L’impianto normativo si avvale di una spesa complessiva per circa 30 miliardi di euro, che andrà finanziata parzialmente tramite il ricorso al deficit (si stimano in tal senso 14,4 miliardi di euro) ed in parte grazie a maggiori entrate (per circa 15,6 miliardi).

Oltre al quadro dei numeri, emerge poi la visione d’insieme su quelli che saranno gli interventi di riforma previsti con il provvedimento. Si parte con le pensioni, che vedono la conferma delle uscite anticipate tramite la Quota 100 (per la quale è stata prevista una nuova clausola salva conti). Prevista anche la proroga dell’Opzione Donna e dell’APE sociale.

Le novità in arrivo per i lavoratori e le famiglie

Di particolare interesse poi i provvedimenti pensati per dare un sostegno concreto alle famiglie. Si parla di un fondo da circa due miliardi di euro, che dovrebbe servire a garantire importanti interventi nel prossimo triennio. In tal senso, si va dall’assegno unico da 400 euro al mese fino al bonus cultura 2020 per i giovani. Vengono inoltre rivalutate pienamente le pensioni degli anziani tra i 1.500 e i 2.000 euro lordi (in precedenza escluse).

Per i lavoratori si prevede invece il taglio del cuneo fiscale, una misura che riguarderà circa 14 milioni di persone con redditi che vanno dagli 8 mila ai 35 mila euro circa. A questo intervento si affiancherà una graduale riduzione delle detrazioni per i contribuenti che dichiarano un reddito annuo superiore ai 120 mila euro.

Infine, vengono istituiti tre diversi fondi per le disabilità, che verranno supportati con 100 milioni di euro nel corso del prossimo anno, 265 milioni nel 2021 e 478 milioni nel corso del 2022. Il denaro verrà impiegato per tutelare il diritto al lavoro, per garantire il trasporto delle persone con disabilità, e per supportare le attività di caregiver delle persone che offrono assistenza agli invalidi.