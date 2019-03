Ferrero lancia i suoi biscotti Nutella solo in Francia

Ferrero, si sa, non sbaglia mai un colpo e questa volta vuole stupire i suoi acquirenti con dei deliziosi biscotti Nutella. I biscotti, a quanto risulta, saranno croccanti fuori e morbidi dentro, grazie al gusto ripieno della classica e inimitabile crema spalmabile.

La scelta del luogo dove fare debuttare i biscotti Nutella è ricaduta sulla Francia e, a tal proposito, nella stazione di Parigi Saint-Lazare, è possibile assaggiare questi biscotti poiché, già due mesi prima del debutto ufficiale sul mercato, sono in giro alcuni agenti promozionali per distribuire questa golosa novità.

I biscotti Nutella sono la seconda novità che riguarda questa crema, siccome sul mercato sono già esistenti gli snack B-Ready proprio a base di quest’ultima.

Anche se il lancio vero e proprio è previsto fra due mesi, Ferrero ha deciso di organizzare un mega evento a Lione, dove alcuni consumatori saranno invitati ad assaggiare i biscotti in un’area riservata proprio all’assaggio e, dopo l’esperienza, potranno tornare a casa con in regalo un sacchetto dei biscotti Nutella al momento ancora introvabili.

Non è finita qui, però: Ferrero ha intenzione di utilizzare una piattaforma partecipativa dove i consumatori sono invitati ad indicare i punti vendita dove saranno in vendita i biscotti Nutella.

La scelta di Ferrero di utilizzare la Francia per testare i suoi prodotti non è affatto una novità. Anche l’anno scorso, la scelse insieme a Svizzera, Germania ed Austria, per il debutto dei gelati Kinder in collaborazione con l’azienda Unilever.

Non a caso, sempre in Francia, Ferrero ha acquistato il biscottificio Delacre, il marchio noto per i biscotti alla cannella Speculoos e per la crema spalmabile da essi derivata. In quell’occasione, Ferrero aveva annunciato: “il biscotto ci permetterà di rafforzarci sul mercato delle merendine, in cui siamo entrati con B-ready nel 2016“. Al momento, risulta che i biscotti Nutella saranno disponibili solo nel mercato francese.