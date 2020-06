Cassa integrazione e piano Colao: ecco cosa suggeriscono gli esperti

Cosa ne pensa l’autore

Stefano Calicchio - L’idea al centro delle proposte avanzate dal piano Colao per ripensare la disoccupazione punta soprattutto alla riqualificazione del ruolo del lavoratore per mezzo dell’acquisizione di nuove competenze digitali. Si tratta di un percorso certamente obbligato per allineare il Paese all’economia del futuro, anche se molto dipenderà dall’efficacia dei percorsi formativi che l’apparato statale sarà effettivamente in grado di attivare in favore dei disoccupati.