In arrivo 17 esperti scelti da Conte per la task force anti-Covid 19

Con il nuovo D.p.c.m., annunciato dal premier Giuseppe Conte che protrarrà il lockdown fino al 3 maggio 2020, è stata annunciata anche la formazione di un team composto da 17 super-esperti che sarà costituito da psicologi, sociologi, esperti dell’organizzazione del lavoro, managers aziendali di spicco, ecc. Queste persone molto competenti nelle loro rispettive mansioni dialogheranno con il comitato tecnico scientifico e vi si affiancheranno qualora necessario. In modo da lavorare in sinergia con loro per affrontare al meglio il problema.

Si avrà così il modo di avere una possibilità di modificare le logiche del mondo del lavoro fino a qui consolidate e ferree, di ripensare alcuni radicati modelli di vita economica nonché sociale dell’Italia. Guiderà questa specifica task force anti-Covid 19 il dottore e professore Vittorio Colao, manager bresciano da molti anni, insieme alla professoressa Elisabetta Camussi, psicologa sociale di spicco e Roberto Cingolani, responsabile innovazione tecnologica di Leonardo s.p.a.

Insieme a loro, ci sarà anche il dottor Riccardo Cristadoro, consigliere del presidente del consiglio dei ministri e senior director, Giuseppe Falco, A.D. per il sistema Italia-Grecia-Turchia, il dottor Franco Focareta, ricercatore di diritto all’università. Inoltre abbiamo nella task force anti Coronavirus anche il dottor Enrico Giovannini, professore di statistica economica all’università e Giovanni Gorno Tempini, Giampiero Griffo, coordinatore del comitato tecnico scientifico dell’osservatorio nazionale.

Vediamo tra le figure di spicco anche la dottoressa Filomena Maggino, consigliera del presidente del consiglio oltre che professoressa di statistica sociale all’università. La dottoressa Marianna Mazzuccato, consigliera del premier Giuseppe Conte oltre che direttore e fondatore dell’Institute for Innovation, il dottor Enrico Moretti, professore universitario di economia, Riccardo Ranalli, Marino Regini, dottore e professore emerito di sociologia economica.

Nella task force troviamo anche la dottoressa Raffaella Sadun, professoressa di Business Administration, il dottor Stefano Simontacchi, avvocato, il dottor Fabriozio Starace, direttore dipartimento di salute mentale e dipendenze patologiche presso l’azienda A.u.s.l. di Modena. Tutte queste figure specializzate sono state attentamente valutate dal premier Conte per poter affrontare al meglio l’epidemia devastante in atto da settimane sul suolo italiano e non.