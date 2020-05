Cassa integrazione e il problema delle coperture: dubbi su mancanze per 7 miliardi di euro

Cosa ne pensa l’autore

Stefano Calicchio - La cassa integrazione rappresenta uno strumento fondamentale per garantire il sostentamento dei lavoratori e delle famiglie in un momento di grave crisi economica come quello attuale, anche considerando l’impossibilità del ritorno alla normalità nel breve termine per via della diffusione del Coronavirus. In tal senso, è importante che qualsiasi eventuale problematica nella gestione della Cig venga appianata in breve tempo.