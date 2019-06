Vicenza, nigeriano irregolare tenta di violentare una conducente di autobus

Cosa ne pensa l’autore

Mario Barbato - Questo energumeno aveva già dei precedenti penali per aver aggredito e ferito due poliziotti e, ciononostante, era ancora nel nostro Paese. Evidentemente il magistrato che lo ha graziato deve aver pensato che, non essendo autoctono, doveva essere perdonato perché incapace di capire che certe cose in Italia non si fanno.