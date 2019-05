Roma, donna picchiata da un nigeriano mentre legge un libro di Giorgia Meloni

Cosa ne pensa l’autore

Mario Barbato - Una provocazione: con il clima che c'è in Italia, se qualcuno avesse percosso l'uomo di colore, si sarebbe preso una sonora denuncia per odio razziale. Se invece, a parti inverse, la ragazza aggredita fosse stata di colore, apriti cielo! Immaginate lo staff completo di La7, Saviano, Fazio, Lerner, Boldrini, Repubblica, Il Fatto Quotidiano e tutto il circo equestre del PD, a parlare di fascismi vari in Italia per tutta l'estate. E non ditemi che non è vero.