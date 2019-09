Venezia, gondoliere preso a pugni e testate da un turista: “non mi ha concesso un selfie”

Nelle ultime ore sta diventando virale un video sul web che mostra la lite fra un gondoliere ed un turista. L’aggressione, avvenuta sul ponte dei Bareteri, avrebbe come causa un selfie: l’uomo, infatti, stava per scattarsi una foto ricordo quando il gondoliere li avrebbe fati scendere dalla sua imbarcazione.

Il turista, che si trovava in Italia per una vacanza insieme alla famiglia, ha ritenuto scortese il gesto del gondoliere e ha iniziato ad inveirgli contro fino ad arrivare alle maniere forti.

Da premiare con un grande applauso il gondoliere che non ha perso la calma e la pazienza nemmeno per un secondo, incassando insulti e botte. Dapprima il turista gli ha fatto cadere il cappello, poi gli da delle testate ed infine gli sferra anche un pugno.

Una vera e propria aggressione solo per colpa di un selfie, ma come dare torto al gondoliere? Se tutti i turisti iniziassero a salire sulle gondole senza pagare e senza permesso, solo per fare un selfie e andare via, loro non porterebbero a casa quel tozzo di pane per cui escono al mattino.

Le immagini vengono riprese da un’altra turista mentre la donna vicino all’uomo, presumibilmente la moglie, aizza il marito, sbraitando come una forsennata. Una scena davvero fuori dalla normalità che lascia l’amaro in bocca e che ci mostra delle persone che, anche in vacanza, anziché divertirsi e prendere tutto con leggerezza, cerca il pretesto per litigare incurante delle conseguenze.

Se il gondoliere avesse reagito? Se quel lavoratore avesse perso la calma e la colluttazione avesse avuto un epilogo tragico?

Altrettanto interessante sarà vedere un video di qualche anno fa che mostra quanto siano interessati alla bella Venezia dei turisti su una gondola. Una scena pietosa che mostra le conseguenza della tecnologia.