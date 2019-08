Venezia: denunciato l’ex gestore della spiaggia fascista

L‘ex gestore di Playa Punta Canna, un tratto di spiaggia di Sottomarina, in provincia di Venezia, è finito nei guai ancora una volta. Due anni fa era stato iscritto “nel registro degli indagati per apologia del fascismo” scrive Ansa.it: l’uomo allora aveva installato in spiaggia foto e slogan di Mussolini di chiaro orientamento fascista.

La denuncia questa volta riguarda un atto di discriminazione nei confronti di una ragazza nata a Padova da genitori originari dell’Africa Occidentale.

La chiamata ai Carabinieri

I carabinieri di Chioggia, raccolta la chiamata di aiuto della stessa ragazza, hanno sporto denuncia alla procura contro l’ex gestore di Playa Punta Canna. Ora l’uomo, Gianni Scarpa, deve rendere conto di “violenza privata aggravata da finalità di discriminazione razziale, ingiuria e apologia del fascismo”, riferisce Ansa.it. L’ex gestore della spiaggia ‘fascista’ si difende affermando che non c’era razzismo: “c’era una festa e abbiamo bevuto e ci siamo divertiti”.

Le accuse invece sembra riferiscano tutt’altra cosa, Scarpa avrebbe costretto una bagnante nata in Italia, a Padova da genitori originari dell’Africa occidentale, ad allontanarsi dallo stabilimento balneare il giorno di Ferragosto, l’unico motivo pare sia stato il colore della pelle della giovane. La ragazza si trovava nello stabilimento balneare insieme a un’amica quando si è sentita insidiata da comportamenti discriminatori e non solo: le casse e i megafoni riproducevano musiche e frasi inquietanti.

Uscita dall’acqua, la giovane non ha lasciato cadere il fatto e ha chiamato il 112 raccontando l’accaduto. Da Chioggia è partita una pattuglia del nucleo operativo e radiomobile, intervenendo direttamente sul posto. Dopo aver verificato ogni cosa, è scattata la denuncia in stato di libertà da parte dei carabinieri per il 66enne di Mirano, in provincia di Venezia.

Due anni fa, Gianni Scarpa venne prosciolto dall’accusa di azioni tendenti al fascismo perché la Costituzione garantisce a ogni persona la libertà di pensiero.