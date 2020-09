Un francobollo per i 160 anni dell’azienda Campari

Continuano le emissioni di francobolli programmate da parte del ministero dello Sviluppo Economico in questo mese di settembre, e comunque in un quadrimestre particolarmente intenso. Dopo aver “celebrato” la bottiglia di Vecchia Romagna e l’azienda che la produce (Buton) per i suoi duecento anni di vita (emissione uscita lo scorso 3 settembre), oggi arriva un altro marchio famoso sempre nell’ambiente “alcolico”.

È in vendita infatti presso gli sportelli postali una nuova carta valore dal costo di 1,10 euro (pari al valore tariffario “B” della lettera interna di primo porto) dedicato alla Davide Campari – Milano S.p.A., nel 160° anniversario della fondazione.

Il francobollo, con tiratura di quattrocentomila esemplari racchiusi in fogli da quarantacinque, è in formato adesivo, stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Il disegno raffigura la rivisitazione de “Lo Spiritello”, manifesto pubblicitario divenuto icona del marchio Campari realizzato dall’artista livornese Leonetto Cappiello nel 1921, che ritrae il primo “testimonial” di Campari. La firma del bozzetto è di Francesco Poroli. Al centro del soggetto infine il logo creato appositamente per questi centosessant’anni.

Come sempre in uso da parte di Poste Italiane, il timbro speciale del primo giorno di emissione che è stato dato in dotazione allo Spazio Filatelia di Via Cordusio, 4, a Milano. Tra i prodotti correlati che appassionano non solo i collezionisti, naturalmente il bollettino descrittivo che porta la firma di Luca Garavoglia – Presidente Davide Campari – Milano.

Questo della Campari non è l’ultimo dentello “alcolico” presente nel calendario 2020: il prossimo è già in programma per il 24 settembre quando saranno omaggiati i “F.lli Gancia & C. S.p.A“., nel 170° anniversario di attività mentre domani è previsto l’omaggio all’Associazione Italiana Lattiero Casearia – Assolatte, nel 75° anniversario della fondazione. Emissioni queste rientranti nel percorso delle serie tematiche dedicate alle “Eccellenze del sistema produttivo ed economico”.