Una turista americana di Atlanta ha spedito a Roma un pacco, con all’interno un marmo millenario, che aveva sottratto durante una vacanza nella capitale quattro anni prima. Il direttore delle Terme di Diocleziano, Stéphane Verger, ha trovato al suo interno anche una lettera con le scuse da parte della turista.

Lei ammetteva il fatto e si sentiva umiliata per quanto successo, enunciando che non era stata in grado di cancellare una visibile scritta, apposta sopra da parte sua: “To Sam, Love Jess, Rome”. Si presume fosse una giovane studentessa e che la dedica fosse per il fidanzato. Il direttore ha affermato per il gesto fatto: “Mi ha fatto effetto proprio perché è una ragazza: si è resa conto di aver sbagliato. È un gesto spontaneo, ma frutto di una riflessione consapevole. Chissà, forse ha avuto notizia anche lei della signora di Pompei“.

‘La signora di Pompei’ è Nicole, la 36enne canadese che lo scorso ottobre ha voluto restituire un reperto rubato a Pompei anni prima, durante una gita, ammettendo che le ha portato sfortuna provocandole malattie. “Il marmo appartiene al Foro romano” – ha spiegato il direttore – “lo ha restituito al Museo Nazionale Romano scegliendolo come destinatario simbolico“.

Il direttore si mostra molto preoccupato per la pandemia da Coronavirus, che ha provocato la chiusura dei Musei e per la morte di Filippo Maria Gambari, direttore del Museo delle Civiltà all’Eur, un grande studioso; definisce il 2020, un anno funesto, sotto tutti gli aspetti, e ammette che presumibilmente la ragazza abbia fatto la scelta di restituire il reperto perchè in questi anni ha avuto modo di ripensare a quello che aveva fatto.

Il marmo è stato restituito con cura, ma ciò non toglie che il gesto della giovane sia stato sconsiderato. Rubare A Roma un manufatto così antico ed importante, che fa parte di una storia millenaria, non è assolutamente giustificabile, anche se il direttore ha perdonato la giovane per il gesto fatto.