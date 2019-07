Una storia che ha dell’incredibile ma che non potrà che toccarvi il cuore. Spesso si dice che la famiglia è il luogo in cui si è più protetti ma questo bimbo, invece, è stato tradito proprio dai suoi familiari più stretti.

La sua unica colpa è quella di non essere un bambino “normale”, di essere un po’ più bisognoso di attenzioni e di affetto rispetto agli altri suoi coetanei.

Ed ecco che, a soli 11 anni, questo bambino è stato letteralmente rifiutato dai genitori perché affetto da autismo. Per tale motivo adesso il piccolo si trova sotto la custodia del Tribunale dei Minori.

Questa terribile storia arriva da Trento ed a denunciare l’accaduto sono stati proprio gli operatori della Casa Sebastiano, una delle strutture più all’avanguardia del Trentino.

I responsabili della struttura specializzata per l’autismo, che si trova a Coredo, in Val di Non, hanno dichiarato: “Dobbiamo trovare una sistemazione per un bimbo di 11 anni con diagnosi di autismo: la famiglia non lo vuole più”

Si tratta senza alcun dubbio di una notizia che giunge come “uno schiaffo che toglie il fiato”, sebbebe per Casa Sebastiano non sia una novità ricevere questo genere di richieste.