Trenitalia regala una caramella per la Festa delle donne: il web si scatena con l’ironia

Tra poco, precisamente l’8 di marzo, ricade la “Giornata internazionale della donna“, che serve a ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e ancora oggi sono oggetto, in quasi tutte le parti del mondo. In Arabia Saudita, tanto per fare un esempio, le donne non possono guidare né uscire di casa da sole.

Una delle aziende che ha voluto omaggiare le donne è “Trenitalia“, la principale società italiana per la gestione del trasporto ferroviario passeggeri. Tuttavia, il regalo proposto è stato presa di mira dai social network, che hanno immediatamente ironizzato sul misero “omaggio” offerto, tanto che non sembra essere servito a nulla nemmeno cancellare il messaggio sul loro sito.

Il regalo di Trenitalia

In occasione dell’8 marzo, l’azienda ha deciso di regalare alle donne che viaggeranno una caramella gelèe Caffarel al limone. Un omaggio anche abbastanza “costoso”, poiché le donne che viaggiano durante questa giornata devono viaggiare in Executive, oppure dovevano acquistare un Menù Easy Gourmet.

Questo è il comunicato pubblicato da “Trenitalia“: “In occasione della Festa della Donna, il prossimo 8 marzo sui treni Frecciarossa e Frecciarossa 1000, se sei una cliente e viaggi in Executive, o se acquisti un Menù Easy Gourmet o usufruisci del servizio Bar o del Ristorante, riceverai in omaggio una caramella gelèe Caffarel al limone. Offerta valida fino all’8 marzo, fino ad esaurimento scorte”.

E, ovviamente, non mancano alcune ditte che stanno approfittando di questo scivolone per farsi “pubblicità”. Per esempio, la Taffo Funeral Service, l’Agenzia di Pompe Funebri e Onoranze Funebri di Roma, ha voluto commentare con ironia il comunicato di Trenitalia: “Al primo che muore regaliamo un fiore. #Trenitalia Who?“. Un’altra ragazza invece osserva: “Finalmente, qualcuno che fa regali più brutti del mio ex”.