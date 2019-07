Tragica morte dei cuginetti travolti a Vittoria: le parole di Salvini e Di Maio alla famiglia

L’Italia è ancora affranta per quanto accaduto a Vittoria nei giorni scorsi, dove due cuginetti di 11 e 12 anni sono stati travolti da un suv guidato da Rosario Greco, sotto l’effetto di alcol e droga. Alessio, il più piccolo, è morto sul colpo, laddove per il cuginetto Simone si stava lottando e provando l’impossibile per salvargli la vita. Mentre nella giornata di ieri, domenica 14 luglio, si stavano celebrando i funerali di Alessio, è arrivata la seconda terribile notizia: nonostante l’amputazione di entrambe le gambe, anche Simone non ce l’ha fatta.

In questo momento davvero drammatico e triste, hanno voluto esprimere la propria vicinanza alla famiglia dei due bambini anche Matteo Salvini e Luigi Di Maio, a cui il padre di Alessio aveva avanzato una richiesta ben precisa. Proprio il giorno dei funerali del figlio, il padre ha chiesto ai due ministri che venga fatta piena e vera giustizia. La sua speranza, e quella del fratello, è di non vedere l’assassino dei propri figli condannato a due o tre anni di carcere.

Molto dure le parole del leader della Lega, Matteo Salvini, che parla di galera per anni senza alcuno sconto, per poi correggersi e affermare che ciò che l’omicida merita davvero è di venire chiuso in carcere per poi buttare via la chiave, definendo Rosario Greco come un “bastardo“.

Diverse le parole rilasciate dal leader del Movimento 5 Stelle che, sempre tramite il suo profilo social di Facebook, parla di due giovani vite violentemente spezzate da un criminale. Di Maio parla di Greco come di un essere inumano che gli fa venire la pelle d’oca al solo pensiero della sua fuga dopo aver causato la morte di due bambini. Il ministro rivolge un pensiero anche alle famiglie di Alessio e Simone, a cui manda un forte abbraccio.

Le parole di Giorgia Meloni

Anche la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha voluto pubblicare il proprio pensiero riguardo la terribile vicenda. Sul proprio profilo social di Facebook chiede che la giustizia sia implacabile, e che punisca senza sconti i responsabili di “questo abominio”.