Roma, si sta riprendendo la bimba di 22 mesi picchiata dal compagno della madre

Cosa ne pensa l’autore

Marilena Carraro - Mi è difficile capire come sia possibile picchiare un piccolo, un indifeso, uno che non può rispondere se non con le lacrime e le suppliche...ci deve essere insensibilità per arrivare a tanto: non so se sia sufficiente invocare un raptus. Forse il lasciare a casa i figli con chi già aveva dato prova di "poca pazienza", sarà stato per bisogno, visto che una baby sitter costa. Quante situazioni cui andare incontro! Non basta indignarsi...