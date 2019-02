Roma, genitori di Manuel Bortuzzo contro una giornalista: i dubbi degli utenti

“Manuel non è uno scoop, non è trofeo da esibire, né un selfie da pubblicare sulle pagine di un giornale“, queste alcune delle parole che papà Franco e mamma Rossella hanno deciso di pubblicare nella pagina Facebook dedicata al figlio, “TutticonManuel“, per raccontare quanto accaduto in questi giorni da parte di una giornalista de la Repubblica spintasi troppo oltre per uno scoop.

Il post, pubblicato nella giornata di ieri intorno a mezzogiorno, ha raccolto già migliaia di mi piace e commenti, ma tra questi, ce ne sono molti scritti da utenti che non credono all’accaduto, mostrandosi dubbiosi sul fatto che una giornalista tanto conosciuta possa aver fatto una visita al ragazzo in forma anonima e spacciandosi per una sua amica. Ecco quanto accaduto.

Il caso della giornalista de La Repubblica

È Federica Angeli la giornalista accusata dai genitori di Manuel Bortuzzo di aver estorto un articolo al ragazzo con vari inganni. Secondo quanto raccontato da papà Franco e mamma Rossella, in un momento in cui i due genitori si erano allontanati dalla stanza di Manuel, la giornalista avrebbe fatto visita al 19enne con il consenso di un’infermiera dopo aver detto di essere un’amica del ragazzo.

Angeli si sarebbe così intrattenuta con lui, senza rivelare la sua intenzione di voler scrivere un articolo o di essere una giornalista, e parlando così con il giovane, convinto fosse una semplice scrittrice in visita. All’arrivo dei genitori, accolti dalla guardia di scorta della donna rimasta fuori dalla porta, la Angeli si sarebbe presentata come una dell’antimafia e, dopo poco, è uscito su la Repubblica l’articolo scritto da Federica Angeli con un selfie allegato insieme al giovane.

I genitori di Manuel hanno così raccontato nel web la vicenda, implorando da parte di tutti il rispetto verso un ragazzo che sta lottando con tutte le sue forze per riprende in mano la sua vita, e con la richiesta di non trattarlo come uno scoop o un trofeo da esposizione.

In molti utenti, però, si dicono non convinti riguardo l’accaduto, in particolar modo per la fama della giornalista che, da quanto è stato raccontato, avrebbe portato a Manuel anche il suo libro in cui si racconta la storia di una giornalista sotto scorta, la stessa che l’aspettava fuori dalla porta. Secondo molti utenti, quindi, sembra impossibile che Federica Angeli, molto nota per la sua battaglia contro la mafia, possa aver agito con tanto silenzio ed in anonimato.