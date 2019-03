Ritrovata Nicoletta Indelicato: attirata in trappola dall’amica, è stata uccisa per gelosia

Scomparsa sabato scorso, è stata ritrovata morta nelle campagne di Marsala. Un tragico epilogo per una venticinquenne di origini rumene adottata insieme al fratello quando erano bambini da una famiglia siciliana, che ha sporto subito denuncia non vedendola rientrare dopo che era uscita con la sua migliore amica, anche lei di origini rumene ed adottata.

Nella disperazione per la scomparsa, la famiglia si augurava che la ragazza avesse magari fatto una bravata, e continuavano a fare appelli sperando che qualcuno la vedesse, o che lei stessa li ascoltasse e tornasse. Avevano anche chiesto l’aiuto della nota trasmissione “Chi l’ha visto?“, che si era recata sul luogo per registrare l’ennesimo appello della famiglia.

È stata massacrata a calci e pugni, accoltellata e data alle fiamme, probabilmente mentre era ancora viva, dalla sua migliore amica sulla quale si erano subito orientati i sospetti e che, alla fine, ha confessato – dopo una intera notte di interrogatori – sia il nome del suo complice che l’ubicazione del cadavere, permettendone così il tragico ritrovamento.

Alla gravità del fatto, si aggiunge la leggerezza di essere andati addirittura a ballare dopo averlo commesso. Secondo quando ricostruito dagli investigatori, l’assassina ha lucidamente pianificato la vendetta insieme al fidanzato, un maestro di danza trentaquattrenne, nascostosi nel bagagliaio dell’auto, dal quale sarebbe uscito una volta giunti in campagna, dove poi l’ha massacrata aggredendola alle spalle.

All’origine della vendetta ci sarebbero delle ripicche amorose in una sorta di triangolo, con insulti anche sui social. E, proprio sui social, la ragazza che ha ucciso l’amica ha postato, come ultimo atto, un cuore che, a poco a poco, si trasforma in una pietra. Il ragazzo, invece, ha ben quattro profili, e si definisce “uomo che ama i valori della famiglia”. L’intero paese è incredulo e sotto shock.