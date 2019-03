Trapani, esce con un’amica e scompare nel nulla: si cerca Nicoletta Indelicato

A Marsala, rinomato comune in provincia di Trapani, l’intera cittadina è in apprensione per una ragazza di 25 anni scomparsa nel nulla nella notte tra sabato e domenica scorsa, quando è uscita con un’amica e non ha fatto più ritorno a casa. La giovane abita in città insieme ai suoi genitori, gli stessi che hanno lanciato l’allarme e hanno chiesto l’aiuto di tutti i concittadini per poter ritrovare la figlia sana e salva.

A dare la notizia, oltre ai familiari di Nicoletta Indelicato, è stato anche il primo cittadino di Marsala, Alberto Di Girolamo. Tramite il suo profilo privato del social Facebook, il sindaco descrive il rammarico dell’essere venuto a conoscenza di questa tragica scomparsa, chiedendo la collaborazione ai suoi cittadini per aiutare la famiglia della 25enne a riabbracciare la figlia.

Esce per una serata con gli amici e non fa più ritorno

Era sabato notte, 16 marzo, quando Nicoletta Indelicato è uscita dalla casa a Marsala dove vive con i suoi genitori, per passare una serata in compagnia con i suoi amici. La 25enne, però, da quel momento ha fatto perdere le sue tracce.

In molti stanno facendo circolare in rete la fotografia di Nicoletta, con la speranza che qualcuno possa riconoscerla e aiutare la famiglia della 25enne a ritrovare la figlia. Al momento della scomparsa la giovane, di corporatura normale, indossava un maglione bordeaux ed un paio di pantaloni grigi.

Per la scomparsa di Nicoletta si è tenuto nella giornata di ieri un vertice in Prefettura, a Trapani, dove hanno anche partecipato i rappresentanti delle forze dell’ordine. Durante il vertice è stato deciso per l’appunto di chiedere la collaborazione dei cittadini marsalesi e di chiunque abbia visto la giovane, con la speranza che in questo modo aumentino le possibilità di ritrovare la 25enne il prima possibile ed in buone condizioni di salute.

Così come afferma il Comune di Marsala tramite una nota, chiunque sia in grado di dare qualche informazione sulla scomparsa di Nicoletta è pregato di contattare le forze dell’ordine (carabinieri, polizia di stato, guardia di finanza, o la polizia municipale).