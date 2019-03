Pomeriggio 5, testimonianza choc : "Roberta Ragusa è viva e si trova in Francia"

Roberta Ragusa, un’imprenditrice sposata e madre di due figli, viveva a San Giuliano Terme (Pisa) dove, insieme al marito, gestiva una scuola-guida che si trova adiacente alla propria abitazione. La donna era scomparsa tra la notte del 12 e il 13 gennaio 2012 e sulla sua presunta morta si è spesso parlato su tutti i giornali.

Il 10 luglio è stato fissato il processo in Cassazione ad Antonio Logli, accusato dell’omicidio e della distruzione del cadavere della moglie Roberta; secondo i giudici del capoluogo toscano che lo hanno condannato a vent’anni di prigione, l’uomo avrebbe ammazzato la moglie e occultato il cadavere. Tuttavia, ieri durante una puntata di Pomeriggio 5, è emersa un’ipotesi che vede Roberta Ragusa ancora viva.

L’ipotesi

Barbara D’Urso, nel corso della puntata di ieri ha mostrato un articolo pubblicato su Velvet in cui sono riportate le testimonianze di una donna che avrebbe visto Roberta Ragusa in Francia. Stando alle sue testimonianze, Roberta si trovava a Cannes in compagnia di un’uomo; una volta riconosciuta ha provato a parlarle ma lei si è subito allontanata.

In seguito, la presentatrice manda in onda anche un’intervista a Sara Calzolaio, l’ex baby sitter dei bambini che già allora era l’amante di Antonio Logli. A tal proposito, la donna avrebbe affermato: “Roberta gestiva i soldi dell’autoscuola. Lasciava in cassa circa 190 euro per le spese correnti e il resto lo amministrava lei. Inoltre, la figlia mi aveva detto che aveva visto la madre mettere in alcuni sacchetti i suoi vestiti vecchi. A me Roberta disse ‘Tutto può succedere“.

La giornalista che ha seguito il caso ha spiegato che il legale del Logli starebbe cercando di dimostrare che Roberta Ragusa avrebbe avuto quindi disponibilità economica per allontanarsi da casa da sola.