Permesso premio per Salvatore Parolisi: l’ex caporalmaggiore dell’esercito che ha ucciso la moglie con 35 coltellate

Cosa ne pensa l’autore

Martina Capit - Trovo assurdo che il Parolisi abbia ricevuto solamente vent'anni. Un simile atto meriterebbe l'ergastolo: sono d'accordo con il fratello che in Italia non vi sia giustizia, e che le pene non siano adeguate agli omicidi e agli atti commessi, mentre i giudici dovrebbero dimostrare il contrario. Spero vivamente che non riceva permessi premio in quanto, nonostante si sia comportato bene in carcere, ha ucciso a sangue freddo.