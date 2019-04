Padova, due immigrati ricevono il permesso di soggiorno per valore civile

Il prefetto di Padova, Renato Franceschelli, e il questore, Paolo Fassari, l’8 aprile 2019 hanno consegnato a due giovani stranieri il permesso speciale di soggiorno per valore civile. Solomon Ehigiator e Ousmane Cissokho, commossi, hanno ricevuto il documento inaspettato.

Dall’entrata in vigore del nuovo Decreto Sicurezza, Padova è la prima città che consegna questo tipo di permessi. Il questore Fassari, soddisfatto, ha affermato: “speriamo serva per aumentare integrazione e senso civico“.

I destinatari

I destinatari dei due permessi sono il trentenne nigeriano Solomon Ehigiator, e il ventunenne senegalese Ousmane Cissokho. Entrambi, in momenti diversi si sono gettati in acqua per salvare due aspiranti suicidi.

Solomon Ehigiator, giardiniere tuttofare a Venezia, fuggito dalla Nigeria, nel 2016 è arrivato in Italia. Il 3 luglio 2018 ha salvato una 17enne cinese che si era buttata nel canale Piovego, emissario del Fiume Bacchiglione. In Questura di Padova, alla consegna del permesso ha raccontato che mentre camminava per via Trieste ha visto la ragazza lanciarsi. Non poteva stare a guardare, così si è spogliato e tuffato. “Le acque erano sporche, non vedevo nulla, fino a quando ho toccato la donna. Mi ha subito abbracciato rischiando di portarmi a fondo con sé” ha riferito Solomon.

Ousmane Cissokho, operaio, è arrivato a Padova nel 2014. Il 28 gennaio 2019 stava percorrendo un tratto di strada in bicicletta lungo il fiume Brenta. Richiamato dalle grida di una donna all’altezza della passerella pedonale Benetti, si è avvicinato per vedere cosa stava succedendo. Un uomo di 67 anni si era gettato nel Fiume Brenta. “Non ci ho pensato molto“, ha detto il giovane senegalese, “ho agito d’istinto“. Nonostante le acque gelide si è gettato e ha messo in salvo l’uomo.

Nessuno dei due giovani si aspettava di ricevere il permesso di soggiorno e, alla consegna, erano visibilmente commossi. Il Prefetto Franceschelli ha spiegato: “Siamo molto orgogliosi di aver dato a questi due stranieri un riconoscimento così importante, poiché hanno dimostrato una grande umanità“.