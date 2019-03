Omicidio Scopelliti, svolta nelle indagini. Fra i 17 indagati spunta anche Matteo Messina Denaro

Cosa ne pensa l’autore

Michelangelo Ricupati - Le alleanze tra coloro che vogliono controllare il territorio ci sono sempre state e oggi ancora di più visto che ci sono persone che mettono a rischio la propria vita per difendere i deboli e condannare i criminali. Ma mafia e 'ndrangheta sono come l'erba cattiva, non saranno mai estirpate e troveranno sempre affiliati. Purtroppo.