Napoli, manifestazione contro la camorra. Diffuso un video della sparatoria che ha ferito la bambina

Rimangono ancora gravissime le condizioni della bimba ferita a Napoli durante una sparatoria qualche giorno fa. La bambina di quattro anni è stata colpita da una pallottola vagante mentre era in corso un agguato a un pregiudicato.

Per protestare contro la camorra è stata indetta una manifestazione in piazza Nazionale. Ad organizzare la mobilitazione è stata l’associazione “Popolo in cammino“, che vuole dare una risposta concreta e civile a quanto accaduto e vuole far capire che la gente è in grado di reagire quando accadono fatti del genere.

Il video della sparatoria

Sulla sparatoria esiste anche un video che è stato mandato in onda da una tv locale, la Juorno.it. Le immagini del video sono quelle che sono state riprese dalle telecamere a circuito chiuso piazzate nei dintorni di Piazza Nazionale; in esse si vede il killer che arriva in scooter che indossa un casco integrale e una tuta da pioggia per non farsi riconoscere.

Il killer sembra abbastanza robusto e, dalle immagini, si vede chiaramente come il suo unico obiettivo fosse inseguire Salvatore Nucaro e sparare contro di lui senza curarsi della gente che stava passando in quel momento.

Nel video, mentre è in corso la sparatoria, si vede anche il momento in cui la piccola Noemi viene investita e ferita. La piccola è stata ricoverata all’ospedale Santobono, dove ha subito un intervento e a distanza di qualche giorno le sue condizioni restano ancora molto gravi. Stando alle notizie fornite dai medici dell’azienda ospedaliera è anche presente una grave insufficienza respiratoria causata dal proiettile che ha perforato un polmone. Il proiettile è stato rimosso ma la piccola è ancora sotto effetto dei sedativi e respira con l’aiuto del ventilatore meccanico. I medici non vogliono ancora sbilanciarsi, anche perché la prognosi è riservata e non possono dare false speranze.