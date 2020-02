McCrunchy Bread con la Nutella: pane e nutella al McDonald’s gratis a San Valentino

Pane e Nutella sono da sempre il binomio perfetto quando si tratta di merende. Proprio per questo, McDonald’s in collaborazione con la Ferrero ha fatto debuttare in anteprima mondiale i McCrunchy Bread con la Nutella. Grazie a questa idea, quasi 8 mila persone hanno potuto assaggiare prima di tutti il nuovo prodotto di McDonald’s. Dal 12 Febbraio, però, sarà disponibile in larga scala in tutti i punti vendita del noto fast food americano.

L’evento speciale si è tenuto nelle principali città italiane: Napoli, Milano, Roma e Bari. Può sembrare strano, però, che la merenda più famosa al mondo (il pane con la Nutella) sia resa un prodotto commerciale solamente nel 2020 ma, in fondo, è un po’ lo stesso discorso dei Nutella Biscuits: i biscotti ripieni di Nutella sono una “tradizione” in molte case italiane, ma solo dopo decenni ne sono uscite le versioni commerciali.

Pane e Nutella: il McCrunchy Bread gratis al McDonald’s

Inoltre, l’arrivo nei punti di ristorazione in prossimità di San Valentino può essere a tutti gli effetti una strategia di marketing. Il giorno dedicato agli innamorati, di solito lo si passa pranzando fuori, e potrebbe rappresentare una buona occasione per tutti i fidanzati di assaggiare il McCrunchy Bread.

Inoltre, proprio in occasione di San Valentino, McDonald’s varerà una speciale offerta che consentirà di acquistare 2 McCrunchy Bread con Nutella a 2 euro. Per usufruire dell’offerta, però, è necessario presentarsi alla cassa con il QR Code presente sul sito ufficiale di McDonald’s.

Come se ciò non bastasse, se si va al McDonald’s dalle ore 15.00 alle 17.00 con il messaggio d’amore inviato compilando il form sul sito ufficiale, è possibile addirittura averne 2 gratis. Bisogna, però, presentarsi in coppia. Questa mossa pubblicitaria potrebbe avvicinare i clienti anche per acquisti futuri. D’altronde, sono più di 30 anni che McDonald’s è presente in Italia.