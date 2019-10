La Ferrero lancia i biscotti ripieni di Nutella: si chiamano Nutella Biscuits

La Nutella è la crema spalmabile alle nocciole più diffusa e famosa al mondo. Si tratta di un alimento che è presente nelle case di tutti: rappresenta un vero e proprio orgoglio italiano. La Nutella sta bene su qualsiasi tipo di alimento: pane, fette biscottate, biscotti e simili. Da oggi non sarà più necessario spalmare la crema alle nocciole sui biscotti perché la Ferrero produrrà delle confezioni di biscotti ripieni di Nutella.

La notizia è stata confermata dall’amministratore delegato della Ferrero, Alessandro D’Este, e arriveranno sugli scaffali già nel mese di novembre. Conoscendo la popolarità della Nutella, se l’impasto dei biscotti è altrettanto buono, il nuovo prodotto può raggiungere importanti risultati in termini di vendite.

Nutella Biscuits: i biscotti alla Nutella

L’impasto prevede l’utilizzo di farina di frumento e zucchero di canna. All’interno dei biscotti viene spalmata la Nutella. Il nome di queste piccole opere è Nutella Biscuits (come si poteva immaginare). Il prodotto è stato lanciato già in Francia alcuni mesi fa, ma a breve arriva anche in Italia.

Sarà possibile assaggiarli in anteprima dal 24 al 31 ottobre in piazza Gae Aulenti a Milano dove sarà allestita la Casa Nutella. Nell’ultima intervista rilasciata dall’amministratore delegato è stato esplicitamente spiegato di voler superare le 80 milioni di vendite all’anno, e tra essi, almeno 25 milioni dovranno provenire dai Nutella Biscuits.

Per questa iniziativa sono stati investiti 120 milioni di euro con l’obiettivo da parte di Ferrero di svilupparsi anche nel mercato dei biscotti. A questo punto chi avrà la possibilità non dovrebbe lasciarsi sfuggire l’opportunità di avere un assaggio in anteprima nazionale dei nuovi biscotti prodotti dalla Ferrero. Al momento l’azienda possiede il 20% del mercato di dolciumi. Con questa mossa puntano a diventare leader mondiale anche nell’ambito dei biscotti. Sarà importante analizzare i primi dati di mercato sulle vendite dell’azienda della Ferrero.