Marito e moglie uniti per sempre: muoiono insieme in ospedale di covid

Uniti fino alla fine. Marito e moglie contraggono il virus, entrano in ospedale assieme e muoiono assieme. Una piccola grande storia molto triste che ha commosso tutti. Lui 75 anni, lei 77, se ne sono andati al Policlinico di San Donato.

Lutto nel comune di Tribiano, da dove venivano i due anziani. L’amministrazione ha già confermato che si prenderà cura di organizzare loro un funerale.

Purtroppo, come ben sappiamo, questo virus ha preso di mira soprattutto gli anziani, anche se non sono mancate le eccezioni, come ad esempio una 21enne di Romano Canavese (TO).

Questa storia ha decisamente commosso tutti. Purtroppo possiamo solo ricordare il loro amore riportandovi quanto è successo.

La notizia è stata data da Carmine Lanzetta, consigliere comunale di Tribiano, piccolo paese in provincia di Milano, che ha raccontato come le condizioni della donna erano gravi sin da subito evidenziando una polmonite bilaterale acuta, le condizioni dell’uomo invece erano migliori. Sta di fatto che entrambi sono deceduti a pochi minuti di distanza. Sono arrivati assieme e se ne sono andati insieme per sempre.

In Lombardia siamo quasi a 19.000 deceduti e ognuno di loro avrebbe una storia da raccontare, noi abbiamo deciso di raccontare questa: una coppia di anziani così tanto innamorati ma destinati allo stesso tempo ad una fine drammatica.