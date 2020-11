Chiara, sconfitta dal covid a soli 21 anni

Purtroppo il virus non guarda in faccia davvero nessuno. Una delle ultime vittime del Coronavirus è Chiara Cringolo di Romano Canavese, una ragazzina di soli 21 anni. Stava bene non aveva sintomi, la classica asintomatica di cui tanto si parla oggi. Poi i genitori hanno affermato: “Ad un certo punto è arrivata la tosse”.

Anche i genitori sono positivi ma purtroppo il covid s’è voluto portare via la piccola Chiara. I genitori dichiarano: “Siamo positivi e rischiamo di non poterle dare neanche l’ultimo saluto”.

La piccola Chiara ha combattuto per 20 giorni col covid, non aveva patologie pregresse, stava bene, era sana. Un caso quasi inspiegabile anche perchè i medici erano fiduciosi in una sua ripresa e poi dopo 20 giorni di lotta è arrivata la terapia intensiva e dopo un apparente miglioramento è sopraggiunta la morte della piccola Chiara a causa di una polpomite bilaterale ovviamente provocata dal virus.

Chiara Cringolo lascia purtroppo un bimbo di soli 13 mesi senza la mamma. Una storia davvero triste che non ci dà alternative se non stringersi nel dolore della famiglia.

La notizia ha scosso il paese intero di Romano Canavese e il sindaco ha così dichiarato. “Purtroppo questa morte testimonia che il virus è letale non solo per una certa fascia di popolazione, ma può coinvolgere ciascuno di noi a qualsiasi età. Le conseguenze di questa pandemia ci possono toccare da vicino e con grande dolore”.