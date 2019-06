Maria e un amico bruciati nell’auto. Mistero sull’autore del delitto

Cosa ne pensa l’autore

Mario Barbato - Un fatto di cronaca avvolto nel mistero. E che vede come vittima una donna che, saluta il compagno con la scusa di recarsi al lavoro, e invece va a un appuntamento con un amico di famiglia con cui, evidentemente, aveva una relazione. Difficile dire se questo sia stata la causa del duplice omicidio. Ma in questo caso non basta interrogare solo il compagno della donna: bisognerebbe anche indagare nella vita privata dell'amante per capire se c'è qualche motivo per cui la criminalità ce l'avesse con lui.