Lo straziante addio al piccolo Vincenzo: gli amichetti in lacrime aggrappati alla sua bara

Caterina Lenti - Vincenzo Semeraro, 11 anni, non ce l'ha fatta ed è morto per un tumore alle ossa. Tutta Taranto, me compresa, è stretta in un abbraccio attorno ai suoi genitori. Una morte così e tutte quelle che conseguiranno sino a quando l'Ilva non chiuderà, non è concepibile. Addio Vincenzo, troppo presto diventato angelo.