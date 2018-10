Le Iene organizzano una festa a sorpresa per il bambino autistico di Modena, partecipano solo due compagni di calsse

Cosa ne pensa l’autore

Elisabetta Monda - Questa storia continua ad essere assurda, i genitori che hanno ignorato l'invito la prima volta hanno avuto una seconda occasione di rimediare all'errore, ma hanno deciso di continuare sulle loro posizioni. Non so quali sono i reali motivi per i quali questi genitori hanno deciso di tenere i loro figli lontano da questo bambino, ma qualunque essa sia, nessuna motivazione sarà mai accettabile per lasciare solo un bambino.