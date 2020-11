Infermieri si scagliano contro Angela da Mondello

Negli ultimi giorni stanno girando diverse foto diventate virali di infermieri che infastiditi dal comportamento della ormai “famosa” Angela da Mondello, hanno deciso di rispondere a loro modo sperando che il messaggio arrivi chiaro e tondo al destinatario.

Come molti di voi sapranno pochi giorni fa Angela da Mondello è finita ancora alla ribalta della cronaca per aver lanciato un video musicale che “riprendeva” la sua frase celebre di marzo diventata tormentone:”Non ce n’è coviddi” e come se non bastasse ha firmato pochi giorni dopo un contratto con Lele Mora. Tutto questo ha scatenato la stampa nazionale che ha riportato ovunque la notizia, noi compresi.

Questo atteggiamento di massima superficialità su un tema cosi delicato ha infervorato gli animi di molti italiani, ma sopratutto di una categoria:”Gli infermieri”, i quali, sentendosi letteralmente presi in giro da questa provocazione che ha soli scopi commerciali, hanno deciso di rispondere come si può vedere dalla foto scelta dalla redazione, in una maniera molto chiara e diretta.

Dobbiamo purtroppo ricordare che anche ieri un altro infermiere a forza di lottare contro questo terribile virus al pronto soccorso del San Filippo di Roma, alle prese con continui casi di covid, purtroppo non ce l’ha fatta ed è mancato, si tratta di Luciano Guaglieri che ovviamente è mancato positivo al covid 19.

Speriamo dunque che questo messaggio arrivi al destinatario, il quale si faccia una domanda e si dia anche la risposta…