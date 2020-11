Angela da Mondello, contratto con Lele Mora: "Se lo merita e basta"

Angela Chianello, meglio conosciuta come Angela da Mondello, ha siglato un contratto di rappresentanza con Lele Mora, l’agente dei vip che ha raggiunto il suo massimo splendore durante il governo Berlusconi quando aveva in mano le redini del mondo dello spettacolo. Ultimamente le cose per lui sono cambiate, ma la sua scaltrezza lo ha fatto andare oltre le polemiche di questi giorni sul controverso video del brano “Non ce n’è” che ha fruttato alla Mondello anche guai penali e multe salate.

Nel video girato in varie zone di Palermo l’8 novembre scorso, infatti, si vedono molte persone ballare senza rispettare il distanziamento sociale e sprovvisti di mascherina, come invece richiedono le norme anti-Covid. E’ stata proprio la Chianello a dare la notizia del contratto con Mora, attraverso il suo profilo Instagram che ha raccolto un considerevole numero di followers.

Nel filmato pubblicato si vede Angela nel momento della firma del contratto e dell’incontro con Mora che tiene a precisare che si tratta di un accordo di rappresentanza e non di essere. In molti hanno chiesto all’agente il perché di questa – considerata da alcuni – bislacca decisione e lui non perde tempo a rispondere.

Le parole di Lele Mora

“Nella vita tutti hanno bisogno di un po’ visibilità, tutti. Credo che lei abbia sofferto tanto, un minuto di visibilità va dato a tutti, anche a Angela che ha sofferto tanto nella vita. Se ha un po’ di pubblicità se lo merita e basta. Se è vero che sono il suo agente? No, io non sono l’agente di Angela da Mondello, sono altre persone, io sono solo quello che ha provveduto insieme ad altre persone, ad Antonino e al suo musicista a fare quel pezzo“.

Le polemiche per il video della Chianello non si stanno certo affievolendo, anzi proprio in queste ore è partita sui social una campagna di raccolta firme per la chiusura del suo profilo Instagram e la conseguente cancellazione del suo video dal web.