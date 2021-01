In questo 2021 una moneta da 5 euro per la Nutella

Dopo aver accennato alla moneta da due euro commemorativa a circolazione legale dedicata ai medici ed agli infermieri dando loro il nostro “Grazie” per quanto stanno facendo in questa emergenza al contrasto al corona virus, oggi è il turno di far conoscere una seconda voce.

Un titolo di sicuro interesse a leggere ancora la lista delle uscite numismatiche che saranno realizzate in questo nuoco anno appena iniziato, curata coem sempre dall’Istituto Poligrafico e zecca dello stato. Una voce di sicuro impatto sarà quella dedicata alla Nutella (con tanto di “R” per il marchio registrato) della Ferrero.

La Nutella quindi dopo il francobollo datato 2014, per ricordarne il suo cinquantesimo anniversario di nascita, arriva ora nel mondo delle monete in tre versioni diverse a secondo del colore. La notizia è stata resa pubblica con l’uscita in Gazzetta ufficiale del 31 dicembre assieme alla quale hanno dato anche alcune caratteristiche.

Il valore sarà di 5 euro in argento, disponibile in tre versioni curate dall’autotrice Annalisa Masini; avrà al dritto al centro, un tradizionale vasetto di NUTELLA®, la crema da spalmare alle nocciole e al cacao più famosa del mondo, mentre nel giro le scritte “REPUBBLICA ITALIANA”.

Moneta con elementi colorati; rovescio: al centro, il più grande stabilimento italiano del Gruppo Ferrero: lo stabilimento di Alba, Cuneo, dove l’azienda specializzata in prodotti dolciari fu fondata negli anni Quaranta. A sinistra, il nome dell’autore A. MASINI, mentre a destra l’anno di emissione “2021”; in esergo, il valore “5 EURO” e “R”, identificativo della Zecca di Roma.

Non sappiamo ancora la tiratura ma sono sicuro che l’interesse non mancherà e che si arriverà al sold out ancora prima della sua uscita ufficiale, anche la data al momento non è nota.

Di certo è che il programma numismatico si presenta abbastanza pesante con le tante monete in arrivo, alcune delle quali in varie versioni.