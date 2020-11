In Puglia un ragazzo installa luminarie contro l’anno nefasto del Covid: "F***lo 2020", l’iniziativa diventa virale

Il mese che verrà, dicembre appunto, sarà l’ultimo di quest’anno 2020. Non si può dire che sia stata un’annata positiva, in quanto sono accaduti molti fatti di cronaca tristi, e non ultimo è arrivata la pandemia provocata dal Sars-CoV-2. L’anno che si appresta a finire sarà probabilmente ricordato come quello del Covid-19. Così un ragazzo di Manfredonia, in provincia di Foggia, ha voluto mandare un personalissimo messaggio installando le luminarie natalizie all’esterno del suo giardino, proprio sul cancello che da sulla strada. La scritta composta con le luci è inequivocabile: “F***lo 2020”.

Il giovane ha dichiarato che quest’anno “ha fatto una cosa diversa”

L’iniziativa del ragazzo pugliese ha trovato immediato riscontro tra la gente, tanto che la foto pubblicata sui suoi profili social è stata condivisa nella Rete, ottenendo tantissimi like. Ai giornalisti che gli hanno chiesto il perché di questa iniziativa, il ragazzo ha spiegato che quest’anno “ha voluto fare una cosa diversa“.

Le luci installate sono anche intermittenti. Con ciò il giovane, che di nome si chiama Andrea, si augura che quest’anno bruttissimo anno vada presto via e che il prossimo possa essere migliore.

Sarà un Natale ancora con diverse restrizioni

Tra l’altro il Governo italiano ha affermato che non sarà un Natale come tutti gli altri, in quanto ci saranno ancora diverse restrizioni. Il Premier Giuseppe Conte, negli scorsi giorni, ha parlato di festività che dovranno essere condotte in maniera quanto più sobria possibile, per cui bisogna dimenticarsi, almeno per quest’anno, i cenoni allargati composti da molte persone, e anche baci e abbracci. L’esecutivo ha fatto presente che sarà vietato incontrarsi nelle strade e nelle piazze al fine di scongiurare pericolosi assembramenti.

La notizia delle luminarie apparse a Manfredonia è stata ripresa anche dai maggiori media nazionali, come il quotidiano Repubblica. Andrea ha dichiarato di voler lanciare un vero e proprio hashtag con la scritta che appare sulle luminarie installate all’esterno della sua abitazione. Per spiegare meglio la sua iniziativa, il giovane ha pubblicato anche un video su Facebook.

Sempre secondo quanto riferisce Repubblica, anche alcuni comici e personaggi televisivi noti in tutta Italia, come Antonio Manganiello e Cristiano Militello di Striscia la Notizia, hanno voluto condividere la foto delle luminarie di Andrea. Durante il 2020, oltre alla pandemia, sono deceduti anche personalità importanti del mondo dello sport, come il cestista Kobe Bryant, morto durante un incidente in elicottero insieme a sua figlia Gianna.